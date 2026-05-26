ВМС США перехватили уже 108 судов с начала блокады иранских портов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 108 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них. Об этом сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 26 мая американские войска перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу командование сообщало о перехвате 100 судов.

По данным командования, в операции участвуют более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, амфибийно-десантная корабельная группа Tripoli с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и несколько ракетных эсминцев.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркнули в CENTCOM.

США Иран Оманский залив Персидский залив CENTCOM
