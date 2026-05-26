София и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа в Болгарию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - София и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа и запуске коридора зеленой энергии в Болгарию, заявила болгарский президент Илияна Йотова.

"Позитивная политическая динамика в наших отношениях должна перерасти в полезные для обеих сторон практические результаты и проекты", - заявила Йотова в поздравлении азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

"Считаю, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе наших переговоров о сотрудничестве в энергетической сфере, увеличение поставок азербайджанского природного газа болгарским компаниям, а также обсуждаемый потенциал второго энергетического коридора для транспортировки "зеленой энергии" по суше между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией являются необходимыми инвестициями в сегодняшнем мире, сотрясаемом конфликтами и нестабильностью", - отметила она.

По ее словам, интенсификация партнерских отношений в сфере промышленных зон и технологических парков, а также расширение связей в области образования и культуры также являются важными приоритетными направлениями для Болгарии.

Йотова отметила, что рассчитывает на визит Алиева в Болгарию.