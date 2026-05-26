Поиск

София и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа в Болгарию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - София и Баку договорились об увеличении поставок азербайджанского газа и запуске коридора зеленой энергии в Болгарию, заявила болгарский президент Илияна Йотова.

"Позитивная политическая динамика в наших отношениях должна перерасти в полезные для обеих сторон практические результаты и проекты", - заявила Йотова в поздравлении азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

"Считаю, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе наших переговоров о сотрудничестве в энергетической сфере, увеличение поставок азербайджанского природного газа болгарским компаниям, а также обсуждаемый потенциал второго энергетического коридора для транспортировки "зеленой энергии" по суше между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией являются необходимыми инвестициями в сегодняшнем мире, сотрясаемом конфликтами и нестабильностью", - отметила она.

По ее словам, интенсификация партнерских отношений в сфере промышленных зон и технологических парков, а также расширение связей в области образования и культуры также являются важными приоритетными направлениями для Болгарии.

Йотова отметила, что рассчитывает на визит Алиева в Болгарию.

Болгария Азербайджан Илияна Йотова Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2338 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов