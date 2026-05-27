КНДР провела испытание новой системы ракетной пусковой установки

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник провела испытание новой системы запуска ракет, сообщает ЦТАК.

"Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели испытание новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня (...) в рамках выполнения пятилетки развития национальной обороны", - говорится в статье агентства.

Согласно сообщению, в ходе испытания были проанализированы и оценены "мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения", а также надежность управляемой ракеты с увеличенной дальностью и точность попадания тактической крылатой ракеты, управляемой с помощью технологий искусственного интеллекта.



За испытанием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, отмечает ЦТАК.

Агентство подчеркивает, что он высоко оценил результаты испытания и "выразил большое удовлетворение внедрением (...) сложнейших оборонных научных технологий в испытание практических вооружений". По его словам, данное испытание стало "четким сигналом обновления" вооруженных сил КНДР.

"Построение несравнимых ни с кем самых современных и мощных артиллерийских сил является политическим направлением, которому мы уделяем первоочередное внимание в строительстве вооруженных сил", - приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что современное оснащение вооруженных сил государства "будет вызывать у врагов крайнюю тревогу и страх", что поможет сдерживать войну.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мощной силой сдерживания войны защищать безопасность суверенитета и гарантировать развитие социализма, - это основная задача, стоящая перед нашими вооруженными силами и областью оборонной науки. И поставил важные задачи для продолжительного роста оборонной мощи государства и активного ускорения производства сверхсовременных вооружений", - пишет ЦТАК.