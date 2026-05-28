Тегеран атаковал американскую авиабазу

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"После агрессии этим утром со стороны американских военных по объекту близ аэропорта Бендер-Аббаса с использованием авиационных снарядов, американская авиабаза, которая послужила источником этого, была атакована", - цитирует заявление КСИР иранская государственная телекомпания IRIB.

Агентство "Тасним", в свою очередь, отмечает, что удары были нанесены в 04:50 (04:20 мск), при этом местонахождение атакованной авиабазы не уточняется.

Между тем американские СМИ обращают внимание на то, что в ночь на четверг силы ПВО в Кувейте, где также находятся американские военные объекты, включая авиабазу, отражали ракетные и беспилотные атаки.

Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Это уже второй инцидент за текущую неделю.

Во вторник представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс сообщил об "ударах в целях самообороны" в районе Бендер-Аббаса. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
