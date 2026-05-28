Brent подорожала до $97,7 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нефть дорожает более чем на 3,5% на торгах в четверг на фоне новой эскалации ближневосточного конфликта.

К 8:15 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,41 (3,62%) до $97,7 за баррель. В среду Brent подешевела на $5,29 (5,31%), до $94,29 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $3,37 (3,8%), до $92,05 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $5,21 (5,55%), до $88,68 за баррель.

Оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на сообщениях иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило Iran International.

Белый дом, однако, опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствуют действительности.

CENTCOM сообщил, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"Поставки нефти из региона по-прежнему ограниченны, а ключевые спорные вопросы все еще не урегулированы", - отмечает сырьевой стратег ANZ Дэниел Хайнс.

Вечером в четверг рынок ждет еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. По оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах снизились на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.

