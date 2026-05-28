Туристы из Ирана возобновили бронирования туров в Россию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские туроператоры начали получать первые с начала ближневосточного конфликта заявки на туры в Россию от туристов из Ирана, сообщил через пресс-службу Ассоциации туроператоров России вице-президент АТОР, замгендиректора "Интуриста" Александр Мусихин.

"Первые заявки мы получили на июль, рынок оживает. Но какая будет в итоге материализация - покажет время", - отметил он.

Он напомнил, что иранский рынок за последний год пережил несколько тяжелых ударов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы рассчитывали на восстановление весной, в том числе в период традиционных каникул на Навруз. Однако очередной виток регионального противостояния снова сорвал планы путешественников. При этом интерес к России у иранских туристов сохранился", - добавил Мусихин.

Как отмечают в "Интуристе", конфликт на Ближнем Востоке заметно повлиял на поведение туристов.

"Сейчас видим тренд на очень дешевые туры, так как у иранских туроператоров зависли депозиты в авиакомпаниях и их надо выбирать. Кроме того, покупательная способность после войны на Ближнем Востоке в стране низкая. Наиболее востребованы отели категории 3-4* и питание в фастфудах", - сказал вице-президент АТОР.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году Россию с туристическими целями посетили 31,8 тысячи туристов из Ирана. В первом квартале 2026 года турпоток составил 2,2 тысячи, это почти вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее.

Интурист Иран АТОР ФСБ Александр Мусихин Ближний Восток
