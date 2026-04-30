Убытки на Ближнем Востоке не сказались на финансовой устойчивости российских туроператоров

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на понесенные убытки, финансовая устойчивость туроператоров не пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке, им есть, за счет чего покрывать потери, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"После 2020 года на рынке практически перестала существовать мононаправленность. До пандемии были туроператоры, у которых было два-три направления ключевых, и они не занимались, например, Россией или массовой Турцией и, что называется, не лезли на другие рынки. После 2020 года все поняли, что в любой момент любое направление могут закрыть из-за пандемии или чего-нибудь другого и, соответственно, все туроператоры потихоньку ввели в ассортимент непривычные для себя продукты и направления", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что компании, которые работали с ОАЭ, понесли довольно серьезные потери.

"Как мы говорили, только за период с 28 февраля, по конец марта более 10 млрд рублей потерял в совокупности рынок, туроператорское сообщество. Но у них есть и другие направления. Они менее емкие, может быть, они менее раскрученные, тем не менее мы можем со всей уверенностью утверждать, что мощный удар, нанесённый по индустрии конфликтом и рекомендациями не продавать страны Персидского залива, не подмыл финансовую устойчивость туроператоров. То есть им есть, что продавать, и им есть, за счёт чего покрывать эти потери. Повторюсь, они пока не покрыты в полном объёме, мы все надеемся на хорошее лето. Но, тем не менее, бизнес абсолютно устоял", - подчеркнула она.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам не ездить в страны Ближнего Востока из-за обострения конфликта между Ираном и Израилям. Туроператорам рекомендовано приостановить продвижение и продажу туров в шесть стран региона - ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт.

Убытки российских туроператоров из-за необходимости продлевать проживание туристам из-за остановки авиасообщения в Минэкономразвития оценили в $7 млрд. В связи с этим правительство приняло постановление, в соответствии с которым средства за отмененные поездки туроператоры могут возвращать туристам из гарантийных фондов персональной ответственности, куда они ежегодно перечисляют средства.