Глава ЕК обсудила с президентом Украины военную помощь и перспективу вступления страны в ЕС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила в среду по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержку ЕС Украине и ее путь вступления в Евросоюз.

"Противовоздушная оборона, а также возможности по борьбе с беспилотниками и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия", - написала глава ЕК в соцсети X.

Она объявила, что в 2026 году ЕС в счет кредита предоставит 28,3 млрд евро "для покрытия военных нужд Украины".

"Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в процессе вступления", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее в среду интернет-издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК сообщило, что Европейская комиссия предложит 16 июня Совету ЕС по общим вопросам открыть первый из шести переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Если это предложение будет принято лидерами ЕС в Европейском совете (на саммите ЕС 18-19 июня - ИФ), переговоры с Украиной, а также с Молдавией сначала будут посвящены их позициям по важнейшим демократическим, экономическим и институциональным основам ЕС", - говорилось в публикации.