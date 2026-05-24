Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

"Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", - сказал Стубб в воскресенье, отвечая на вопрос в прямом эфире телерадиовещателя Yle о готовности быть переговорщиком с Россией.

При этом он отметил, что "мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательство о прекращении огня".

Отвечая на вопрос об открытии границы с Россией, Стубб сказал, что "граница откроется, когда станет ясно, что Россия не будет использовать иммигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии".

Ранее в воскресенье сообщалось, что Европейский союз готовится к переговорам на высоком уровне с РФ, и, по словам источников ведущей финской газеты Helsingin Sanomat, президент Финляндии может сыграть центральную роль в процессе.

Вместе с тем, Financial Times со ссылкой на источники в минувшую среду сообщала, что в руководстве ЕС обсуждают кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги на позицию представителя Евросоюза для потенциальных переговоров с Россией.