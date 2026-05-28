Поиск

ВМС США перехватили 111 связанных с Ираном судов с начала блокады

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 111 связанных с Ираном коммерческих судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС Соединенных Штатов на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Накануне командование объявляло о перехвате 109 судов.

По данным CENTCOM, в операции участвуют более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, амфибийно-десантная корабельная группа Tripoli с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и несколько ракетных эсминцев.

"Блокада применяется против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркивают в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран CENTCOM США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Парламент Казахстана одобрил введение уголовной ответственности за обещание взятки

Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2372 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов