ВМС США перехватили 109 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 109 связанных с Ираном коммерческих судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 27 мая, 109 коммерческих судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения режима", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 108 судов.

По данным командования, в операции участвуют более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, амфибийно-десантная корабельная группа Tripoli с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и несколько ракетных эсминцев.

"Блокада применяется против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркивают в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
