Шойгу назвал новый договор между США и Арменией помощью в избирательной кампании

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Договор о стратегическом партнерстве между США и Арменией скорее похож на помощь в избирательной кампании, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Это скорее похоже на такую предвыборную кампанию, или помощь", - сказал Шойгу журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, в настоящий момент сложно анализировать данный документ, так как нет деталей.

Шойгу отметил, что договор о стратегическом партнёрстве должен содержать отдельные проработанные направления: "Мы этого пока не увидели".

Ранее на этой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Ереване подписали ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.

В частности, они парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", Trump Route for International Peace and Prosperity) , устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов".

В Армении на 7 июня запланированы парламентские выборы.



