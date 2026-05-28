Власти США намерены закрыть доступ иранских самолетов к аэропортам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США в рамках кампании по давлению на Тегеран "Экономическая ярость" закроют доступ иранских авиалиний к аэропортам, к заправке самолетов и к системам продажи билетов, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы закроем доступ иранских авиалиний к посадочным площадкам, заправке самолетов и продаже билетов", - написал он в социальной сети X.

Других деталей о планах США в отношении иранских авиакомпаний глава Минфина не привел.

Бессент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить экономические ограничительные меры в отношении Ирана, и остановить это сможет только успех в переговорах об урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном.