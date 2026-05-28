Государства-члены ЕС скоро будут решать вопрос по переговорам с Украиной о вступлении в союз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украина и Молдавия выполнили реформы, которые требует от них ЕС, чтобы продвигаться дальше и принять решение об открытии переговоров об их вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Отныне мяч на стороне Совета ЕС, который будет решать на основе рекомендаций и оценки Европейской комиссии", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбу прокомментировать опубликованное накануне в соцсети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что "ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в процессе вступления" Украины в ЕС.

Пинью пояснила, что вопрос будет обсуждаться 16 июня на Совете ЕС по общим вопросам и на заседании Европейского совета 18-19 июня, в котором венгерский премьер-министр Петер Мадьяр будет впервые представлять свою страну.

"Подождем, какие позиции будут приняты на этих двух необходимых мероприятиях, чтобы решать, можно ли открывать переговоры с Украиной и Молдавией по первому кластеру", - сказала Пинью.

На вопрос, будут ли государства-члены обсуждать предложение канцлера Германии Фридриха Мерца от 20 мая 2026 года о том, что Украина могла бы присоединиться к ЕС в качестве "ассоциированного члена" без права голоса, представитель ЕК ответила: "Я полагаю, что дискуссия будет проходить в более широких рамках, о точных нюансах речь не пойдет".

До поражения 12 апреля 2026 года на парламентских выборах в Венгрии правительства Виктора Орбана, официальный Будапешт твердо выступал против присоединения Украины к ЕС и препятствовал началу переговоров с Киевом. Теперь в Брюсселе ожидают, какую позицию займет Мадьяр. В пятницу он встречается с фон дер Ляйен для обсуждения, в том числе, и этого вопроса.

Переговорный кластер о вступлении в ЕС, который в Брюсселе называют "Основы", открывается первым и закрывается последним. Он охватывает такие вопросы, как верховенство права, работа демократических институтов, реформа государственного управления, борьба с коррупцией, права человека, включая права национальных меньшинств. Прогресс по этому кластеру определяет общий темп переговоров о вступлении, объясняют в Еврокомиссии.