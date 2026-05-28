Поиск

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе
Фото: AP/TASS

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в среду ввел санкции в отношении недавно созданного иранского ведомства, осуществляющего контроль судоходства в Ормузском проливе.

"Следующая организация внесена в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Управление по делам Персидского залива, Иран", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

Высший совет национальной безопасности Ирана 18 мая объявил о решении учредить специальный орган (Persian Gulf Strait Authority, PGSA), который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Ведомство утверждает маршруты прохода и устанавливает тарифы для судов, следующих через пролив.

21 мая регулятор опубликовал карту своей зоны ответственности в Ормузском проливе, которая простирается на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе. В публикации отмечалось, что любому судну, которое планирует пройти этот участок пролива, "необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение".

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Минфин США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

В Пентагоне заявили, что готовы продолжить операцию против Ирана

Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

 Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2365 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9613 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов