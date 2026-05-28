США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в среду ввел санкции в отношении недавно созданного иранского ведомства, осуществляющего контроль судоходства в Ормузском проливе.

"Следующая организация внесена в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Управление по делам Персидского залива, Иран", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

Высший совет национальной безопасности Ирана 18 мая объявил о решении учредить специальный орган (Persian Gulf Strait Authority, PGSA), который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Ведомство утверждает маршруты прохода и устанавливает тарифы для судов, следующих через пролив.

21 мая регулятор опубликовал карту своей зоны ответственности в Ормузском проливе, которая простирается на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе. В публикации отмечалось, что любому судну, которое планирует пройти этот участок пролива, "необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение".