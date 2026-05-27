Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана.

"Нет, никакого ослабления санкций", - сказал он в интервью телеканалу PBS, отвечая на вопрос, устраивает ли его вариант с передачей урана в обмен на ослабление санкционного давления на Тегеран.

По словам Трампа, "они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".