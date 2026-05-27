Поиск

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана.

"Нет, никакого ослабления санкций", - сказал он в интервью телеканалу PBS, отвечая на вопрос, устраивает ли его вариант с передачей урана в обмен на ослабление санкционного давления на Тегеран.

По словам Трампа, "они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран уран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

 Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов