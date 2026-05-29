Европейские рынки акций закрылись в минусе, кроме итальянского

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы снизились в четверг, исключением стал итальянский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,49%, до 625,11 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,75%, германский DAX - 0,34%, французский CAC 40 - 0,23%, испанский IBEX 35 - 0,55%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,5%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения об обмене ударами между США и Ираном, ослабившие надежды на скорое урегулирование американо-иранского конфликта.

Центральное командование ВС США заявило, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе. Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ответ на эти действия США атаковали американскую авиабазу, передали иранские СМИ.

Между тем позднее Axios написало со ссылкой на источники, что Тегеран и Вашингтон согласовали продление перемирия на два месяца. Предполагается, что в этот период будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а Иран расчистит пролив от мин. Издание сообщило, что соглашение должно быть одобрено президентом США Дональдом Трампом.

Подорожание энергоресурсов на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта усиливает глобальное инфляционное давление, что способствует росту ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Последствия энергетического шока для инфляции, вероятно, будут сохраняться даже в случае быстрого урегулирования в регионе, заявил в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

"Мы столкнулись с резким и масштабным сокращением мировых поставок нефти, последствия которого пока сглаживались за счет запасов, - сказал он на конференции, организованной Банком Японии. - Даже если первоначальный шок начнет ослабевать, его вторичные эффекты будут ощущаться еще какое-то время".

Самое активное падение среди компонентов Stoxx Europe 600 показали Dassault Systemes (-5,7%), Siemens Energy (-4,4%), Adyen (-4%), Autotrader (-3,9%) и Rightmove (-3,6%).

Лидерами роста в сводном индексе стали оборонные Saab (+7,4%), Hensoldt (+5,9%), Renk Group и Leonardo (+5,4%) и Indra Sistemas (+5,3%).

Бумаги других поставщиков оборонной отрасли тоже выросли в цене, в том числе Rheinmetall (+4,2%), Babcock International (+4,1%), BAE Systems и Thales (+2,7%), а также Rolls-Royce (+1,3%).

Котировки французского чипмейкера Soitec подскочили на 24,6% после его годовой отчетности. Компания сократила выручку на 34% в фингоду, завершившемся 31 марта, однако показатель превзошел ожидания рынка.

Среди других производителей полупроводниковой продукции Infineon Technologies нарастила капитализацию на 4,4%, BE Semiconductor Industries - на 4,1%, STMicroelectronics - на 3,1%, ASML Holding - на 1,1%.

Рыночная стоимость британской телекоммуникационной компании BT Group уменьшилась на 3,5% после сообщения газеты Financial Times о том, что британское правительство намерено выступать против любых попыток индийского миллиардера Сунила Бхарти Миттала увеличить долю в BT.

Цена акций французского производителя автомобильных шин Michelin опустилась на 0,7%. Компания анонсировала трехлетний план сокращения персонала во Франции, который может затронуть до 1,5 тыс. сотрудников.