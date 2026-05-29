Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завершил встречу с представителями своей администрации, так и не приняв решения о дальнейших действиях отношении Тегерана, сообщает в пятницу The New York Times со ссылкой на источник.

"Встреча президента Трампа в оперативном штабе продлилась около двух часов. Но президент не принял решения относительно возможной новой сделки с Ираном", - говорится в публикации.

Ранее Трамп заявлял, что в пятницу проведет встречу со своей командой для принятия окончательного решения по соглашению с Ираном.

"Сейчас я проведу встречу в оперативном штабе для принятия окончательного решения", - написал он в социальной сети Truth Social.

Как сообщали западные СМИ, Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании по урегулированию иранского конфликта, ему не хватало только одобрения американского президента.