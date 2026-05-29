Лукашенко пообещал сделать для Кубы "все, на что способны"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и пообещал ему разностороннюю поддержку от Минска.

"Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Мы готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка", - заявил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

"По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять. Если у вас будут дополнительно предложения, мы готовы их рассмотреть", - сказал Лукашенко.