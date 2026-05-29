Трамп будет несколько дней думать, стоит ли подписать предварительное соглашение с Ираном

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен за несколько дней определиться, нужно ли ему подписывать нынешний вариант предварительного соглашения о начале урегулирования конфликта с Ираном сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с темой, после того, как Белый дом на этой неделе получил информацию о согласии Ирана с последним на данный момент вариантом предложений по прекращению войны, Трамп заявил советникам, что он хочет взять несколько дней для принятия решения, следует ли ему подписать соглашение", - сообщает телеканал.

Один из его собеседников пояснил, что вряд ли Трамп даст какие-либо обязательства до получения окончательного решения от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

По данным CNN, нынешний план предусматривает продление перемирия на 60 дней. Госслужащий США также заявил, что также речь идет о немедленном снятии перекрытия с Ормузского пролива, беспрепятственном движении судов через пролив, без взимания пошлин. По мере восстановления судоходства США будут постепенно снимать блокаду с иранских портов. Также Иран обязуется в течение 30 дней убрать мины из пролива.

Вместе с выполнением требований США Ираном Вашингтон будет поэтапно отменять финансовые ограничения в отношении Тегерана. При этом американская сторона хочет, чтобы другие страны, вроде Катара, разблокировали активы Ирана, а США непосредственно в процессе не участвовали. Также обсуждается создание инвестиционного фонда для Ирана, но без участия США; в фонд в основном планируют привлечь средства из стран Персидского залива.

Ядерная программа Ирана станет темой будущих переговоров. В Вашингтоне настаивают, чтобы Иран избавился от запасов обогащенного урана, но как именно произойдет – за счет отправки его в США или иную страну, или за счет уничтожения в Иране – определят в ходе дальнейших консультаций.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США и Ирана завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако Трамп пока не одобрил документ. Иранские СМИ опровергают эти данные.

Трамп заявил, что невозможность заключить выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном может спровоцировать возобновление военных действий.

США Иран Ормузский пролив Дональд Трамп
