Премьер Венгрии вновь призвал президента уйти в отставку до конца недели

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вновь заявил президенту Тамашу Шуйоку, что тому следует уйти в отставку до 31 мая, сообщает в пятницу The Guardian.

По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фен дер Ляйен Мадьяр вновь раскритиковал венгерского президента и напомнил ему, что если он не согласится на отставку, то новое правительство страны может попытаться отстранить Шуйока самостоятельно.

После победы на выборах Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая.

Шуйок отказался покидать свой пост, заявив, что не видит ни конституционных, ни правовых условий для этого.

"Мои обязанности обусловлены Конституцией Венгрии и произнесенной мною клятвой, а не политическими ожиданиями или изменениями в расстановке политических сил", - заявил он.