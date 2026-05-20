Президент Венгрии отверг призыв премьера уйти в отставку до конца мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался следовать призыву премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку, заявив, что не видит ни конституционных, ни правовых условий для этого.

"Мои обязанности обусловлены конституцией Венгрии и произнесенной мною клятвой, а не политическими ожиданиями или изменениями в расстановке политических сил", - приводит в среду слова Шуйока сербская газета "Политика".

Заявление президента Венгрии прозвучало после того, как Мадьяр, победив на выборах 12 апреля и став премьер-министром, потребовал, чтобы президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников до 31 мая ушли в отставку.

"Политика" напоминает, что президент в Венгрии обладает ограниченными полномочиями и является гарантом конституционного порядка, но не политического деятеля, однако в условиях возникших серьезных политических изменений, роль президента становится значительно более важной, нежели та, которая определена конституцией.

На парламентских выборах 12 апреля победу одержала находившаяся в оппозиции партия "Тиса", в результате чего главой венгерского правительства стал Петер Мадьяр, который сменил в этой должности Виктора Орбана (партия "Фидес"), возглавлявшего правительство Венгрии на протяжении 16 лет.

Венгрия Петер Мадьяр Тамаш Шуйок Виктор Орбан
