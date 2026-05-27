Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды.

"Это нейтральные воды. Никто не будет контролировать его. Мы будем следить за проливом", - сказал глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров.

Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне ближневосточного конфликта. Мирные переговоры между США и Ираном затягиваются, и обе стороны де-факто поддерживают блокаду пролива, через который в нормальное время транспортируется примерно пятая часть мировых поставок СПГ. Угроза безопасности судов сохраняется.