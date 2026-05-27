Поиск

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив, поскольку это нейтральные воды.

"Это нейтральные воды. Никто не будет контролировать его. Мы будем следить за проливом", - сказал глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров.

Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне ближневосточного конфликта. Мирные переговоры между США и Ираном затягиваются, и обе стороны де-факто поддерживают блокаду пролива, через который в нормальное время транспортируется примерно пятая часть мировых поставок СПГ. Угроза безопасности судов сохраняется.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

 Белый дом опроверг сообщения иранских СМИ о проекте договоренностей с США

Трамп заявил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на обогащенный уран

Армения получила письмо РФ о возможности денонсации соглашения о поставках газа

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

 Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов