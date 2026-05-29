ОАЭ нанесли десятки авиаударов по Ирану в ходе операции США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки авиаударов по целям в Иране в первые дни американо-израильской военной операции, а также после объявления о прекращении огня в апреле, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, ВВС ОАЭ сыграли гораздо более значительную роль в нанесении ударов по Ирану, чем ранее сообщалось.

Как указали источники, Израиль и США предоставляли ОАЭ оперативную разведывательную информацию для нанесения авиаударов по различным иранским объектам на побережьях Персидского залива и Ормузского пролива.

В основном они были направлены на острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван и нефтехимический комплекс в Эселуйе на побережье Персидского залива.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой информированные источники сообщала, что представители администрации президента США Дональда Трампа призывали Объединенные Арабские Эмираты активнее участвовать в конфликте с Ираном и даже предложили им захватить один из иранских островов в Персидском заливе.

По их данным, в частности, окружение Трампа рекомендовало ОАЭ взять под свой контроль остров Лаван, который был подвергнут тайным ударам ВВС ОАЭ в начале апреля. Удары были нанесены по крупному нефтеперерабатывающему заводу, они на несколько месяцев вывели из строя большую часть мощностей объекта.

Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

