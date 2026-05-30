США пока не могут подтвердить постановку Ираном мин в Ормузском проливе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пока не смогли подтвердить постановку Ираном морских мин в Ормузском проливе, несмотря на продолжающиеся поиски, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По их словам, американская разведка в начале войны полагала, что Иран либо до начала конфликта, либо в первые его дни установил мины на южной стороне пролива, ближе к Оману. При этом они указали, что от американской разведки и союзников поступало немало сведений, подтверждавших эти действия Ирана.

В ходе поисков ВМС США использовали различные беспилотные подводные аппараты, которые обнаружили некоторые объекты, напоминающие мины, но ни один из них не был окончательно идентифицирован в качестве таковой, сообщили источники.

"В любом случае, угроза оказалась гораздо менее серьезной, чем мы опасались", - сказал телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

В этой связи телеканал напоминает, что президент США Дональд Трамп и представители Пентагона неоднократно заявляли, что Иран мог установить мины в различных районах Ормузского пролива, что создавало угрозу для безопасности судоходства и служило основой для принятия мер против Ирана.