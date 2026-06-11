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ОПЕК сохранила оценку роста поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК+ в 2026г на уровне 630 тыс. б/с

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 630 тыс. баррелей в сутки (б/с) к 2025 году – до 54,83 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Оценка соответствует той, что была дана аналитиками в предыдущем отчете. Основными драйверами роста производства ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, США, Канада и Аргентина.

В 2027 году прогнозируется увеличение добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тыс. б/с до 55,45 млн б/с, что также соответствует оценке прошлого месяца. Основными драйверами роста предложения в следующем году станут Катар, Бразилия, Канада и Аргентина.

Оценка ОПЕК добычи ЖУВ в США также не претерпела изменений: в 2026 году аналитики альянса ожидают ее повышение на 150 тыс. б/с до 22,37 млн б/с, а также на 30 тыс. б/с в 2027 году – до 22,4 млн б/с.

ОПЕК
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