Нетаньяху объяснил Трампу, как долго ВС Израиля будут оставаться в Сирии

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото. Фото: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник заявил, что израильские военные не уйдут из буферной зоны на юге Сирии, пока с территории этой страны для Израиля сохраняются угрозы от радикальных группировок, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Нетаньяху показал Трампу карту Сирии, судя по которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль - 0,1%. Однако как сказал порталу неназванный американский чиновник, власти Сирии пригласили военных Турции в страну и давали согласие на их пребывание.

До этого Axios сообщал, что ранее в июле Трамп говорил Нетаньяху по телефону, что израильским войскам пора уйти из Сирии и Ливана.

28 июля Трамп и Нетаньяху также обсуждали Иран, причем премьер предлагал нарастить различными способами давление на Тегеран. Еще одной темой разговора было соглашение США и Саудовской Аравии в ядерной сфере.

Кроме того, по словам источника Axios, Нетаньяху сообщил американскому руководству о планах снизить зависимость Израиля в военной сфере от США до нуля в течение 10 лет; при этом премьер желает заключить меморандум о взаимопонимании на эту тему. В частности, Нетаньяху дал распоряжение израильской оборонной отрасли разработать современный истребитель на случай, если США остановят поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 и других современных самолетов.

"Мы говорим о процессе длительностью в 10 лет. Мы открыты к предложениям, может, это произойдет быстрее", - сказал израильский чиновник.