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Вооруженные силы США приступили к ударам по Ирану

Вооруженные силы США приступили к ударам по Ирану
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США начали наносить удары по иранским целям, сообщил американский представитель журналисту портала Axios Бараку Равиду.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду заявил, что американские военные нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном внезапный ночной обстрел военной базы США в Иордании.

Корпус стражей исламской революции Ирана в ночь на среду атаковал американскую базу в Иордании с применением баллистических ракет. В CENTCOM заявили, что ракеты были перехвачены.

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Дональд Трамп Иран США
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