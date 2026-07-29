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В египетском порту Думьят при разгрузке СПГ произошел взрыв

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в среду на СПГ-терминале в порту Думьят в Египте во время разгрузки судов, сообщает Al Arabiya со ссылкой на британскую компанию Inchcape Shipping Services (ISS).

По данным ISS, затронутые взрывом суда вывели за пределы порта. Ожидается, что операции в порту продолжатся в ночное время на других причалах и терминалах.

В ISS отметили, что портовая администрация отреагировала оперативно и ситуация находится под контролем.

Местные СМИ сообщили, что в моторном отделении одного из судов возник пожар, но его распространение локализовали. Власти расследуют причины инцидента.

Al Arabiya отмечает, что по данным охранной фирмы Ambrey, в Думьяте в плавучее хранилище СПГ, принадлежащее США и ходящее под флагом Маршалловых Островов, попал минимум один беспилотник. Ambrey отмечает, что ответственность никто на себя не взял; информации о пострадавших и ущербе портовой инфраструктуре не поступало.



Египет СПГ
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В египетском порту Думьят при разгрузке СПГ произошел взрыв

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