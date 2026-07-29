ВМС США перехватили 20 торговых судов за время блокады Ирана

Фото: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 20 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в ее порт или выходили из него, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США продолжают в полной мере обеспечивать блокаду Ирана. По состоянию на 29 июля Центральное командование США перенаправило 20 коммерческих судов, вывело из строя два судна и провело досмотр еще двух", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.