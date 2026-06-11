Здание Пентагона эвакуировали из-за ложной тревоги

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Здание военного министерства США закрыли и частично эвакуировали в связи с ложным срабатыванием датчика наличия в здании опасных веществ, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников телеканала, несколько этажей и коридоров здания закрыли, а из других эвакуировали сотрудников в связи с "инцидентом, связанным с опасными веществами".

Один из источников заявил, что датчик наличия опасных веществ в здании засек возможное наличие спор сибирской язвы, в связи с чем была объявлена эвакуация. Позже выяснилось, что в системе произошел сбой, что привело к ложной тревоге.

При этом в Пентагоне предупредили, что на дополнительные проверки может потребоваться до двух часов.