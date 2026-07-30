Мелания Трамп помогла воссоединить пятерых детей с семьями из РФ и Украины

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп способствовала воссоединению еще одной группы детей с родными из России и на Украине, сообщил в четверг офис супруги американского президента Дональда Трампа.

"Первая леди США в пятый раз помогла воссоединить группу украинских и российских детей с их близкими, продолжая гуманитарную работу в интересах тех, кто пострадал от войны", - говорится в сообщении ее офиса.

В сообщении говорится, что "сегодня родственникам передали в общей сложности пять детей".

Пресс-служба приводит слова первой леди США: "Я и мои представители продолжают работать с правительствами России и Украины над безопасным возвращением детей их семьям и сообществам".

"Хотя дипломатия и миротворческие усилия важны для этой работы, их превосходит наша общая готовность ставить благо детей выше международных споров", - отметила она.