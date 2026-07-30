Поиск

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во Франции задержали 275 человек по подозрению в причастности к разжиганию природных пожаров, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

Из них 31 человеку предъявили обвинения.

На данный момент природными пожарами выжжено 117 тыс. га территории Франции, объявил Нуньес.

Ранее сообщалось, что свирепствующий в течение недели масштабный лесной пожар на юго-западе Франции в департаменте Жиронда за ночь не продвинулся, хоть и были возобновления возгораний.

В 21 департаменте объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с жарой, которая усложняет тушение пожаров.

Лесные пожары во Франции

8
Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

 Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов