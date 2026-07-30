Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во Франции задержали 275 человек по подозрению в причастности к разжиганию природных пожаров, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

Из них 31 человеку предъявили обвинения.

На данный момент природными пожарами выжжено 117 тыс. га территории Франции, объявил Нуньес.

Ранее сообщалось, что свирепствующий в течение недели масштабный лесной пожар на юго-западе Франции в департаменте Жиронда за ночь не продвинулся, хоть и были возобновления возгораний.

В 21 департаменте объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с жарой, которая усложняет тушение пожаров.