Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле 2026 года составили 1,432 млн т, сообщила биржа.

За весь 2025 год на торгах было реализовано 1,422 млн т, приводятся в сообщении данные для сравнения.

Среди факторов, обеспечивших положительную динамику, на бирже отметили в том числе расширение географии поставок, рост востребованности новых условий поставки, в частности, "доставки до котельной", а также увеличение числа участников торгов.

"Мы рассчитываем на дальнейшее развитие рынка до уровня, обеспечивающего формирование репрезентативных биржевых индикаторов на уголь", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева.

Биржевые торги углем в РФ стартовали в 2023 году.

В апреле ФАС России предложила расширить перечень марок угля, для которых установлен минимальный объем продаж на бирже, добавив в него марки Б, СС, Т, сообщила антимонопольная служба. Ранее минимальные объемы продажи в 10% были установлены для угля марок Д и ДГ.