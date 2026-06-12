Партию "Аманат" в Казахстане присоединят к новой политической силе "Адилет"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Члены правящей в Казахстане партии "Аманат" на съезде в пятницу приняли решение о слиянии с новой политической силой - партией "Адилет", передал корреспондент агентства "Интерфакс".

"Ставим на голосование решение съезда о реорганизации партии "Аманат" путем присоединения к партии "Адилет". Решение принято", - огласил исполнительный секретарь партии Даулет Карибек.

Партия Amanat (до 2022 года Nur Otan) - крупнейшая правящая политическая сила Казахстана, занимающая доминирующее положение в мажилисе (нижней палате) парламента и местных маслихатах (представительных органах). Партия основана в 1999 году по инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который многие годы возглавлял ее. В 2022 году действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал переименование партии в Amanat, а также предложил законодательно закрепить обязанность президента прекращать свое членство в партии на период своих полномочий, чтобы избежать сращивания госаппарата с партийными структурами.

Партия "Адилет" ("Справедливость") создана в Казахстане инициативной группой в апреле 2026 года. В начале мая ее председателем был избран экс-руководитель администрации президента Казахстана Айбек Дадебай. В июне партия получила государственную регистрацию.