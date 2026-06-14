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Казахстанская партия "Адилет" приняла в свои ряды партию "Аманат"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Члены новой политической силы в Казахстане - партии "Адилет" - одобрили на съезде в воскресенье вхождение в свои ряды правящей партии "Аманат", передал корреспондент агентства "Интерфакс".

"613 делегатов присутствуют, все проголосовали "за", воздержавшихся - нет", - огласил представитель счетной комиссии партии "Адилет".

"Таким образом, "Аманат" присоединилась к партии "Адилет". Это историческое событие", - объявил модератор съезда Рауан Кенжеханулы.

В миреПартию "Аманат" в Казахстане присоединят к новой политической силе "Адилет"Читать подробнее

Как сообщалось, крупнейшая партия страны "Аманат", основанная экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, много лет доминировавшая во власти, приняла решение о реорганизации и слиянии с новой политической силой - партией "Адилет".

"Несмотря на то, что мы выстроили честный и прямой диалог с людьми, в общественном сознании еще сохраняются отдельные ассоциации и оценки, связанные с прошлым партии", - отмечал на съезде лидер партии, спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов.

Партия "Адилет" ("Справедливость") создана в Казахстане инициативной группой в апреле 2026 года. В начале мая ее председателем был избран экс-руководитель администрации президента Казахстана Айбек Дадебай. В июне партия получила государственную регистрацию.

Партия Amanat (до 2022 года Nur Otan) - крупнейшая правящая политическая сила Казахстана, занимающая доминирующее положение в мажилисе парламента и местных маслихатах. Партия была основана в 1999 году по инициативе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который многие годы возглавлял ее. В 2022 году действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал переименование партии в Amanat, а также предложил законодательно закрепить обязанность президента прекращать свое членство в партии на период своих полномочий, чтобы избежать сращивания госаппарата с партийными структурами.

Казахстан Адилет Аманат
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