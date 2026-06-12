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В Эстонии завершились крупнейшие в истории страны кризисные учения ILVES 2026

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие кризисные учения в истории Эстонии ILVES 2026 ("Рысь 2026") завершены, они признаны успешными, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Согласно сообщению, в учениях одновременно участвовало высшее руководство страны: президент, премьер-министр, правительство, парламент и органы местного самоуправления.

"Мы никогда прежде не проводили невоенные кризисные учения такого масштаба и на всех уровнях национальной обороны. Тот факт, что вместо ожидаемых 3 тыс. участников в учениях приняли участие почти 4 тыс. человек из более чем 150 организаций, демонстрирует твердую волю к защите эстонского государства и готовность людей внести свой вклад в общую безопасность", - заявил премьер Кристен Михал, которого цитирует пресс-служба.

Учения оценены правительством как успешные.

Согласно сценарию учений, Эстония должна была противостоять гибридным атакам со стороны враждебного государства, в которых невоенное вмешательство было направлено на подрыв конституционного порядка Эстонии и постановку под сомнение национальной целостности и функционирования.

Были отработаны ситуации, в которых предпринимались попытки дестабилизировать государство и общество посредством массовых беспорядков, информационных операций, саботажа, внезапных нападений и кризисов.

Эстония Кристен Михал ILVES 2026
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