Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в 1197 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 01:28 по Москве в четверг землетрясения находился примерно в 135 км северо-западнее острова Рауль (островная дуга Кермадек, Новая Зеландия).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая службы США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.