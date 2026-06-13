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UKMTO сообщило, что танкер подвергся обстрелу у берегов Омана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Находившийся в 11 км к востоку от побережья Омана танкер атакован, сообщает в субботу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, в левый борт танкера попал неизвестный снаряд. Моряки находятся в безопасности, ущерба для окружающей среды не зафиксировано. Танкер продолжает идти в порт назначения.

Идет расследование инцидента. В UKMTO призвали экипажи судов, следующих через этот район, проявлять бдительность и сообщать о подозрительных явлениях в Управление.

Оман UKMTO Великобритания
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