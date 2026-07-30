Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, США нанесли новые удары по Ирану, число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Склад Wildberries загорелся в Пензенской области в результате атаки украинских БПЛА, порядка 200 сотрудников эвакуировали, один человек пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

- ВС США в течение двух часов наносили удары по целям в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и БПЛА, объекты береговой охраны и обороны. По данным СМИ, были атакованы города Абадан, Казерун и Бушир, порт Бендер-Аббас, острова Абу-Муса, Киш и Кешм.

- Глава CENTCOM Брэд Купер представил президенту Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану продолжительностью 10-14 дней, направленных на уничтожение иранского ракетного потенциала, сообщила WSJ.

- Депутаты думы Владивостока избрали мэром города на ближайшие пять лет Константина Шестакова, занимающего эту должность с 2021 года.

- Илон Маск возобновит деятельность своего политического фонда America PAC, чтобы оказать финансовую поддержку Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, сообщил Axios.

- Законопроект о новых санкциях против РФ прошел второе процедурное голосование в Сенате США. В поддержку выступили 84 сенатора, против были 12. Трамп заявил, что в законопроект стоит добавить опцию введения пошлин против торговых партнеров Ирана.

- Число погибших из-за землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии выросло до 28 человек.