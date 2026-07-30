Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

Опросы показывают низкие рейтинги одобрения деятельности Трампа

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск готовится вложить огромные финансовые средства для оказания поддержки республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает Axios.

По данным портала, он возобновляет деятельность своего политического фонда America PAC, который в 2024 году потратил более $260 млн, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на пост президента.

Портал отмечает, что на этот раз фонд Маска сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и прямой почтовой рассылке, направленной на привлечение избирателей-республиканцев.

Сообщается, что работой фонда будет руководить главный политический советник Маска Крис Янг.

Представители Маска отказались уточнить, сколько именно он готов потратить на предвыборную агитацию. Тем не менее портал предполагает, что речь идет о высокой цифре.

Тем временем новые опросы показывают низкие рейтинги одобрения деятельности Трампа на посту президента, что может поставить под угрозу Республиканскую партию на промежуточных выборах в американский конгресс 3 ноября 2026 года.

Согласно опросу, проведенному Квиннипэкским университетом, только 32% всех опрошенных поддерживают то, как Трамп проводит свой второй президентский срок. При этом 58% респондентов высказались неодобрительно, а 10% воздержались от оценки его работы.

Рейтинг одобрения президентства Трампа, по данным опроса, достиг нового минимума.

Многие респонденты, опрошенные университетом, выразили недовольство продолжающимся конфликтом между США и Ираном, который привел к росту цен на энергоносители, усилению политической напряженности по всему миру и унес жизни 18 военнослужащих США.

Опрос проводился с 23 по 27 июля, респондентами выступили 963 зарегистрированных избирателя. Погрешность составила 4,1 процентных пункта.