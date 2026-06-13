Французский авианосец "Шарль де Голль" возвращается в Тулон для ремонта

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль" возвращается из восточной части Средиземного моря в Тулон для проведения ремонта, сообщает BFMTV.

Авианосец будет заменен вертолетоносцем из серии "Мистраль", говорится в сообщении. Будет также заменен сопровождавший авианосец фрегат, обеспечивавший противовоздушную оборону, на аналогичное судно.

Уточняется, что ремонтные работы были предусмотрены на начало июля нынешнего года еще до развертывания "Шарля де Голля" в восточном Средиземноморье, по этой причине он покидает регион.