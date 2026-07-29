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США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам в Ираке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим целям в Ираке, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

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"Силы Центрального командования и вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли точечные удары по поддерживаемым Ираном террористам, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР) направил для нападения на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

"Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным логистическим и оружейным объектам террористов на востоке Ирака в рамках решительного ответа на более чем 30 атак беспилотников КСИР за последние 72 часа", - отметили в командовании.

При этом указывается, что "неоправданные атаки на американские войска не увенчались успехом".

Минобороны Саудовской Аравии в ночь на среду сообщило, что силы ПВО страны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака. По его данным, БПЛА пытались поразить нефтяные объекты в Восточной провинции королевства.

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