Иран отрицает причастность к запуску снарядов по целям в Саудовской Аравии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иран никак не связан со снарядами, выпущенными по целям в Саудовской Аравии, сообщил информированный военный источник иранской государственной телекомпании IRIB.

Согласно ему, Тегеран решительно отрицает "какую-либо связь со снарядами, выпущенными из других стран по целям" в Саудовской Аравии.

"Приписывание Исламской Республике Иран любых действий, направленных против интересов США в регионе, является серьезной ошибкой в расчетах и проистекает из недостаточной осведомленности о ситуации", - цитирует IRIB иранского чиновника.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака.

Отмечалось, что БПЛА пытались поразить нефтяные объекты в восточной провинции королевства.

Пресс-секретарь Министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что "террористические попытки" были вновь предприняты с территории Ирака и осуществлены группами, "связанными с Ираном".

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия "оставляет за собой право ответить в то время и в том месте, которые сочтет целесообразными".

Позднее Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим целям в Ираке.