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КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" ночью в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале (МТ) после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на танкер NIFFOS SIFNOS, сообщает пресс-служба КТК.

"30.07.2026 г в 01:48 мск танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО "Тенгизшевройл" (компания Chevron), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке. В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено", - говорится в сообщении

В нем отмечается, что объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Атакованный танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений.

КТК отмечает, что это была не единственная атака: "В территориальных водах, в 6 морских милях от морского терминала КТК, также был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК".

"Таким образом, были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в т.ч. через Государственный департамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК", - подчеркивает консорциум.

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры NELSA, ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти. 27 июля Минэнерго Казахстана объявило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу "Тенгиз-Новороссийск" и отгрузок на морском терминале.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

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