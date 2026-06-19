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Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

ВС США сняли блокаду с иранских портов, Вэнс не поедет в Швейцарию на подписание меморандума, сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские вооруженные силы полностью сняли блокаду с иранских портов. Корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы следить за соблюдением всех аспектов меморандума, сообщило Центральное командование ВС США.

- Уровень угрозы для судов, проходящих Ормузский пролив, снизился с "критического" до "умеренного" после объявления о достижении соглашения между Ираном и США, сообщило Управление морских торговых операций Британии.

- Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону украинского конфликта, не может выстраивать с ней диалог как с беспристрастным наблюдателем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для Politico Europe.

- Росимущество не смогло продать 72,87% акций АО "Амбер Талвис" в Тамбовской области, изъятых в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

- Иран на предстоящих переговорах с США будет добиваться реализации достигнутого соглашения, в случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона Тегеран даст сокрушительный ответ, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Ожидается, что переговоры пройдут в пятницу в швейцарском Бюргенштоке.

- Футболисты сборной Швейцарии со счетом 4:1 победили команду Боснии и Герцеговины во втором туре чемпионата мира 2026 года. Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью (1:1).

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Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

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