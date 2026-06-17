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Трамп выразил благодарность РФ и Китаю за нейтралитет в иранском кризисе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Китаю и России за то, что те сохранили нейтральную позицию в отношении Ирана.

"Хочу поблагодарить Китай, председателя КНР Си (Цзиньпина)... Он оставался абсолютно нейтральным, и я это ценю. И я хочу поблагодарить (президента РФ) Владимира Путина. Он также был очень нейтрален", - сказал Трамп в среду на пресс-конференции по итогам G7.

По словам американского президента, Россия и Китай "могли бы значительно осложнить нам задачу, и я хочу это признать".

Трамп сообщил, что обратился с просьбой к Пекину и Москве не продавать Ирану оружие.

США Иран Китай Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин
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