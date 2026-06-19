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Вице-президент США не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном

Вице-президент США не поедет в Швейцарию на церемонию подписания меморандума с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Eric Lee-Pool/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию, как планировалось ранее, для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

"На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы дадим вам знать, как только у нас появится конкретная информация о следующем шаге", - говорится в заявлении представителя Белого дома.

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В администрации президента добавили: "Мы с нетерпением ожидаем начала технических переговоров как можно скорее".

При этом отмечается, что планы предстоящих технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности.

"Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой", - говорится в заявлении.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Ираном и США на этой неделе, обе стороны планируют провести 60 дней технических переговоров о судьбе иранской ядерной программы.

Накануне Вэнс подтвердил, что намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном, но при этом подчеркнул, что пока точно не знает, когда именно он там окажется, так как это зависит от того, когда в эту страну прибудут иранские переговорщики.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Джей Ди Вэнс Белый дом
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