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Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии

Победа Бернема усилила давление на Стармера внутри Лейбористской партии
Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем победил на довыборах в парламент Британии, открыв путь к тому, чтобы бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру за пост лидера лейбористов, пишет The Guardian.

Политик получил 54% голосов избирателей, опередив своего основного оппонента - кандидата от партии "Реформы Великобритании" Роберта Кеньона, получившего 35%. Преимущество Бернема составило 9,2 тыс. голосов. Явка - 58,75%.

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В своем выступлении Бернем заявил, что результат "может стать переломным моментом" и что избиратели проголосовали за "расширение полномочий севера и всех регионов, забытых Вестминстером". Он назвал происходящее "последним шансом" для Лейбористской партии провести обновление.

Победа усилила ожидания возможного участия Бернема в борьбе за руководство партией, если будет объявлена процедура смены лидера. Союзники политика считают, что действующему премьеру следует дать время обозначить график ухода.

Довыборы были назначены после отставки депутата-лейбориста Джоша Саймонса. Стармер сталкивается с давлением после скандала вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США и потерь партии на майских выборах.

Лейбористская партия Кир Стармер Эндрю Бернем
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