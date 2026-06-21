Axios узнал, что США хотели бы добиться от Ирана приглашения инспекторов на ядерные объекты

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США намерены на переговорах с Ираном добиться того, чтобы Иран допустил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, сообщает в воскресенье Axios.

"США хотели бы, чтобы первый раунд переговоров завершился тем, что Иран пригласит инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля", - пишет портал со ссылкой на два региональных источника.

Axios напоминает, что последний визит инспекторов на иранские ядерные объекты состоялся в июне 2025 года.

"Взамен США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре. По словам источников, иранцы могли бы использовать эти средства для закупки гуманитарных товаров", - говорится в публикации.