Поиск

Axios узнал, что США хотели бы добиться от Ирана приглашения инспекторов на ядерные объекты

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США намерены на переговорах с Ираном добиться того, чтобы Иран допустил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, сообщает в воскресенье Axios.

"США хотели бы, чтобы первый раунд переговоров завершился тем, что Иран пригласит инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля", - пишет портал со ссылкой на два региональных источника.

Axios напоминает, что последний визит инспекторов на иранские ядерные объекты состоялся в июне 2025 года.

"Взамен США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре. По словам источников, иранцы могли бы использовать эти средства для закупки гуманитарных товаров", - говорится в публикации.

Хроника 28 февраля – 21 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не остановит проиранские группировки в Ливане

 Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если он не остановит проиранские группировки в Ливане

Вице-президент США сказал, что Штаты будут добиваться мира в Ливане

Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

 Во Франции на фоне красного уровня погодной опасности запретили алкоголь на уличных фестивалях

В Азербайджане поврежден подводный нефтепровод "Азнефти", произошел разлив нефти

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

 Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

 Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2773 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов